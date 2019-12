Le Kospi, l'indice de référence de la Bourse de Séoul, ne confirme pas la nette remontée de la fin de semaine dernière et commence ce lundi par un léger recul. Il perd 2,10 points (-0,10 %) en clôture de séance et enregistre 2 168,15 points.Concernant le marché des changes, le won sud-coréen s’échange aujourd’hui contre 1 172,30 wons.