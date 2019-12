Le taux de couverture d’assurance maladie a augmenté de 1,1 point en 2018

Photo : YONHAP News

En 2018, première année où la politique dite « Moon Jae-in Care » a été appliquée, le taux de couverture du régime public d'assurance maladie a progressé de 1,1 point pour atteindre 63,8 %. Autrement dit, à chaque million de wons dépensé par habitant, 638 000 wons lui ont été remboursés par la sécurité sociale. Ce montant, pris en charge par l’Etat, a augmenté d’environ 11 000 wons par rapport à 2017.L’augmentation a été particulièrement importante pour les maladies graves, dont les traitements sont onéreux, comme la leucémie, le cancer du sang et le cancer du cerveau, avec 81,9 %. C’est la première fois que le seuil des 80 % a été dépassé. La couverture a frôlé les 70 % en cas de traitement destiné aux patients de moins de cinq ans et à ceux âgés de plus de 65 ans. Il s’agit du chiffre le plus élevé depuis 2010.L’amélioration du service national d'assurance maladie a entraîné une baisse des dépenses médicales chez les patients issus de la classe défavorisée.En revanche, la part des services non remboursables a augmenté dans les cliniques. Ces dernières auraient multiplié les services qui ne sont pas couverts par l’assurance maladie afin de générer plus de profits.Rappelons que le gouvernement a injecté au total 2 400 milliards de wons, à savoir environ 1,84 milliard d’euros, pour mettre en place la politique de santé du président de la République.