Pékin et Moscou proposent au Conseil de sécurité de l’Onu la levée partielle des sanctions contre Pyongyang

Photo : YONHAP News

Sur fond d’escalade des tensions entre les Etats-Unis et la Corée du Nord, la Chine et la Russie se mobilisent en faveur du régime de Kim Jong-un. Elles ont en effet présenté au Conseil de sécurité de l’Onu un projet de résolution demandant l’allègement des sanctions contre lui. C’est une première.A en croire l’agence Reuters, Pékin et Moscou y affirment rejoindre les efforts pour établir de nouvelles relations entre Washington et Pyongyang, instaurer leur confiance mutuelle et pérenniser la paix dans la péninsule. Et d’ajouter saluer le dialogue continu à tous niveaux entre les USA et le royaume ermite.Le texte en question semble préconiser la levée de l’interdiction des exportations de fruits de mer et de textiles nord-coréens, et de ne pas rapatrier chez eux les travailleurs nord-coréens à l’étranger. Il demanderait aussi d’accorder une dérogation aux sanctions pour faciliter les projets de coopération ferroviaire et routière entre Séoul et Pyongyang.Pour rappel, les deux Corées avaient organisé, en décembre 2018, une cérémonie de lancement des travaux de connexion de leurs voies ferrées et de routes intercoréennes, et de modernisation des voies de chemin de fer vétustes nord-coréennes. Mais pour les réaliser, des matériaux et des équipements doivent être transportés au nord du 38e parallèle et, pour cela, l’approbation du Conseil est nécessaire.Washington a aussitôt réagi. Le département d’Etat américain a martelé que le temps n’était pas encore venu de considérer l’assouplissement de ces mesures punitives contre le régime de Kim Jong-un.