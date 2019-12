La Maison bleue appelle ses conseillers multipropriétaires à ne conserver qu’un seul logement

Photo : KBS News

Après l’annonce, hier, de sa nouvelle politique immobilière, la Maison bleue a recommandé à ses 11 conseillers multipropriétaires de ne posséder qu’un seul logement et vendre tout le reste, le plus rapidement possible.Selon les chiffres récemment publiés par l’association « Citizens' Coalition for Economic Justice (CCEJ) », les anciens et actuels conseillers présidentiels ont vu le prix de leurs biens immobiliers augmenter, en moyenne, de 40 % durant ces trois dernières années.Face aux critiques grandissantes, la Cheongwadae a exhorté ses conseillers à ne conserver qu’un seul logement, dans le cas où ils possèdent plus de deux maisons dans la capitale ou aux alentours. Même si aucun délai n’a été avancé, beaucoup misent sur six mois, car la prochaine déclaration du patrimoine se fera en mars 2020.Pour certains, il s'agit d'un simple effet d'annonce car, au final, les conseillers de Moon Jae-in gagneront des dizaines voire des centaines de millions de wons grâce à leurs ventes, au regard de la forte augmentation du prix de l’immobilier ces trois dernières années.