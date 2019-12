« Parasite » présélectionné pour l’Oscar du long métrage international

Photo : KBS News

« Parasite » de Bong Joon-ho figure sur la liste des films présélectionnés pour la 92e cérémonie des Oscars.D’après les médias américains, dont le Hollywood Reporter, la Commission de sélection pour l’Oscar du long métrage international vient de dévoiler une liste de 10 œuvres présélectionnées, après avoir analysé un total de 91 films venant des quatre coins du monde.La Palme d'or du dernier Festival de Cannes est opposée, entre autres, à « Les Misérables » du réalisateur français Ladj Ly, et « Douleur et Gloire » de l’Espagnol Pedro Almodóvar.La liste finale des cinq films définitivement en lice pour le prochain Oscar du long métrage international sera annoncée le 13 janvier 2020. La cérémonie, quant à elle, se tiendra le 9 février au Dolby Theatre à Hollywood aux Etats-Unis.Rappelons que la comédie noire sud-coréenne est nommée aux prochains Golden Globes dans trois catégories : meilleur film en langue étrangère, meilleur réalisateur et meilleur scénario.« Parasite » a été récompensé, hier, par le San Francisco Bay Area Theatre Critics Circle (SFBAFCC) en tant que meilleur réalisateur, meilleur scénario et meilleur film en langue étrangère. Il a remporté la veille quatre trophées, dont celui du meilleur film de la part du Chicago Film Critics Association (CFCA).