Les ministres des Affaires étrangères de l’Asem appellent Pyongyang à tenir son engagement de dénucléarisation

Photo : YONHAP News

La conférence des chefs de la diplomatie du Dialogue Asie-Europe (Asem) s’est achevée, hier, à Madrid, sur une déclaration présidentielle.Le texte fait état des résultats de leurs discussions qui ont eu lieu deux jours durant. Les 53 ministres et hauts responsables de rang ministériel y soulignent notamment qu’une dénucléarisation complète de la péninsule et l’instauration d’un environnement pacifique durable étaient indispensables pour la paix et la stabilité dans le monde. Dans la foulée, ils ont manifesté leur soutien à une solution diplomatique et pacifique de la question, et exhorté la Corée du Nord à abandonner complètement ses armes de destruction massive.Dans le même temps, les ministres réunis expriment à nouveau leur soutien à l’application des trois accords conclus en 2018 entre Pyongyang et Washington comme entre les deux Corées, dont celui de Singapour signé par Kim Jong-un et Donald Trump.La déclaration ajoute que, lors cette réunion, les participants ont aussi échangé sur la situation des droits de l’Homme dans le nord de la péninsule, ainsi que sur la nécessité d’accorder une aide humanitaire aux habitants nord-coréens.