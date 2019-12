Séoul et Tokyo souhaitent poursuivre leur dialogue politique

Photo : YONHAP News

Sur fond de tensions entre la Corée du Sud et le Japon, les gouvernements des deux pays ont mené, hier, à Tokyo, leur premier dialogue politique en trois ans et demi. Une rencontre largement consacrée aux différends commerciaux et historiques.A l’issue des discussions, qui ont duré environ dix heures, trois heures de plus que prévu, ils ont publié un communiqué de presse commun.Selon lui, cette réunion a permis aux deux voisins de souligner leur compréhension mutuelle sur la gestion de leur système respectif de contrôle des exportations. Ils ont également affiché leur convergence sur la nécessité de gérer ces systèmes de façon efficace et sous leur propre responsabilité. Avant de décider de reprendre le dialogue dans un proche avenir, à Séoul.A ce propos, les médias nippons prévoient, qu’en amont d’un éventuel entretien entre les dirigeants des pays, leurs ministres en charge des dossiers concernés pourraient se retrouver. Si tout se passe bien, l’entrevue entre Moon Jae-in et Shinzo Abe se tiendra le 24 décembre, en marge de leur sommet trilatéral avec le Premier ministre chinois Li Keqiang, prévu à Chengdu en Chine.