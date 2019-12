Financement des GI’s : les négociations reprennent aujourd’hui à Séoul

Photo : YONHAP News

Après deux semaines de pause, les discussions compliquées, en vue de déterminer les frais à partager pour financer le stationnement des soldats américains au sud du 38e parallèle, reprennent entre la Corée du Sud et les Etats-Unis. Pour ce cinquième round, la rencontre bilatérale a lieu cette fois-ci à Séoul, aujourd’hui et demain.Le pays du Matin clair maintient toujours sa position, à savoir que les deux alliés doivent prendre en charge les coûts de façon raisonnable et équitable, toujours dans le cadre de l’accord en question déjà conclu.Les négociations doivent être finalisées, en principe, d’ici la fin du mois. Mais cela s’annonce compliqué pour l’heure, puisqu’il existe toujours de grandes divergences de point de vue. Le gouvernement américain réclame une augmentation de plus de cinq fois le montant de cette année, soit environ 5 milliards de dollars. Une somme jugée excessive par Séoul.