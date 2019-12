Législatives 2020 : début des inscriptions préliminaires des candidats

Photo : YONHAP News

A l’Assemblée nationale, les négociations sur la réforme électorale sont toujours dans l’impasse. Une situation de plus en plus préoccupante. Malgré cela, la préparation des prochaines législatives, qui auront lieu le 15 avril prochain, a débuté. C’est aujourd’hui, à 120 jours du scrutin, que les inscriptions préliminaires des candidats ont débuté dans l’ensemble des circonscriptions du pays.Pour s’inscrire, tout candidat doit présenter à la Commission électorale de sa circonscription les documents prouvant son éligibilité, tels que le registre d’état civil, la vérification du casier judiciaire ou encore les attestations de ses diplômes. Il doit également déposer une caution de 3 millions de wons. Tout fonctionnaire en exercice doit quitter son poste avant son inscription préliminaire.Ces candidats potentiels ont le droit de faire leur promotion, avant même le lancement de la campagne officielle. Ils peuvent, par exemple, ouvrir leur bureau de campagne et distribuer aux électeurs leur carte de visite. Ils ont également la possibilité de leur téléphoner afin d’obtenir leur soutien. Sans oublier la collecte de fonds de parrainage, à hauteur de 150 millions de wons, soit environ 115 000 euros.