Le volume cumulé des échanges commerciaux franchit le cap des 1 000 milliards de dollars

Photo : YONHAP News

Cette année encore, le montant cumulé des échanges commerciaux de la Corée du Sud a dépassé, hier, la barre des 1 000 milliards de dollars, et ce pour la troisième année consécutive. C’est ce qu’a annoncé le ministère du Commerce extérieur.Le volume en question a franchi, pour la première fois, cette barre symbolique en 2011, avant de repasser dessous deux années de suite, en 2015, puis en 2016.Le gouvernement se félicite de cette performance, d’autant plus qu’elle était difficile à atteindre face au conflit commercial opposant les Etats-Unis et la Chine, aux restrictions japonaises sur les exportations vers le pays du Matin clair, ainsi qu’au renforcement des barrières protectionnistes dans le monde.Si les exportations poursuivent leur progression actuel jusqu’à la fin de l’année, le pays conservera sa neuvième place mondiale en termes d’échanges commerciaux, et ce pour la septième année d’affilée.