Séoul maintient son projet d’envoi de riz en Corée du Nord

Photo : YONHAP News

Séoul a décidé de maintenir son projet d’envoi de 50 000 tonnes de riz l’année prochaine en Corée du Nord.Le gouvernement sud-coréen avait annoncé, en juin, qu’il fournirait cette aide au pays communiste, via le Programme alimentaire mondial (PAM), afin qu’il puisse faire face à une pénurie alimentaire. De fait, il avait décidé de débloquer une enveloppe de quelque 11,7 millions de dollars pour l’achat de céréale, son transport et la surveillance de sa distribution aux habitants nord-coréens. Un casse-tête de plus pour Séoul, le royaume ermite ayant refusé son offre.Cela dit, l’administration de Moon Jae-in a finalement décidé de garder le cap, considérant que l’assistance humanitaire devait se poursuivre, indépendamment de la situation politique, et que l’an prochain, Pyongyang pourrait revenir sur son rejet.Les habituels détracteurs de Moon sont très critiques face à cette décision, évoquant le fait que le Nord continue de faire grimper les tensions militaires dans la péninsule.