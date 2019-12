Fin du couvre-feu nocturne pour les GI's en Corée du Sud

Photo : KBS News

Le couvre-feu imposé aux soldats américains durant la nuit a été levé, huit années après son application en Corée du Sud.Cette décision a été annoncée, aujourd’hui, par le commandement des forces américaines stationnées en Corée du Sud (USFK). Rappelons que celui-ci a retiré, le 17 juin dernier, cette interdiction à titre temporaire, afin d’évaluer l’impact de ce dispositif.Selon leur commandant Robert Abrams, la suppression de l’interdiction de la circulation entre officiellement en vigueur à partir d’aujourd’hui. Toutefois, il a appelé les militaires américains à respecter l’ordre et les règlementations, tout en restant vigilant, quelle que soit l’heure et quel que soit le lieu.Rappelons que les GI’s avaient pour interdiction de quitter leurs casernes entre 1h et 5h du matin depuis 2011, face à la recrudescence des crimes sexuels et des incidents liés à l’alcool.