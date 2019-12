La Corée du Sud a la vitesse de téléchargement en 4G la plus rapide au monde

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud est la championne mondiale de la vitesse de téléchargement sur le réseau 4G, affichant un débit entre 1,9 et 4,4 fois plus rapide que dans les principaux pays avancés.Selon le rapport publié hier par la Korea Telecommunications Operations Association (KTOA), la qualité du service de quatrième génération du réseau de téléphonie mobile s’est améliorée, en 2019, dans les pays avancés, mais reste inférieure à celle de la Corée du Sud.Ce résultat est également confirmé par le ministère sud-coréen des Sciences et des TIC. D’après ses chiffres dévoilés le 31 décembre 2018, le débit de téléchargement sur mobile a atteint en moyenne 150,68 Mbps dans le pays du Matin clair, soit environ trois fois supérieur à celui des Etats-Unis, avec 52,23 Mbps. Il est de 46,55 Mbps au Japon, de 56,07 en Grande-Bretagne et de 67,34 en France.En matière de wifi public, la Corée du Sud affiche 354,07 Mbps. Hong Kong est le plus mauvais élève avec 11,79 Mbps. Après les sud-Coréens, ce sont les Britanniques qui bénéficient de l’Internet sans fil le plus performant, avec 50,38 Mbps.