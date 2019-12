La population d’âge actif devrait chuter dès 2022

Photo : YONHAP News

Conséquence directe de la baisse de la natalité et du vieillissement de la population, la structure démographique change. En effet, la population d'âge actif, autrement dit les 15-64 ans, devrait commencer à chuter en 2022 et, dès 2023, l’ampleur du recul s’élargira d’année en année.Cette estimation a été avancée par le ministère du Travail et de l’Emploi, dans son nouveau rapport sur l’offre et la demande de main-d’œuvre pour la période 2018-2028. Un document publié tous les deux ans.En termes de chiffres, la population en âge de travailler totalisait quelque 25 514 000 d’individus l’année dernière, mais elle devrait reculer d’environ 700 000 personnes d’ici 2028. Quant au taux de leur participation à l’activité économique, il devrait passer de 69,3 à 72,6 %.