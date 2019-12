La dette des ménages croît plus que leurs revenus

Photo : YONHAP News

L'endettement des ménages sud-coréens continue de grimper. Il flirte désormais avec la barre des 80 millions de wons par foyer, soit un peu plus de 61 000 euros.D’après les données communiquées, aujourd’hui, par l’Institut national des statistiques (Kostat), au mois de mars 2019, chaque ménage disposait d’un patrimoine moyen de 430 millions de wons, soit 331 000 euros, dont 79 millions de dette, environ 60 800 euros. Celle-ci est en hausse de 3,2 % en glissement annuel, alors que les revenus annuels ont progressé de 2,1 % sur la même période.Conclusion : la dette des ménages a augmenté plus vite que leurs revenus. La principale explication à cette différence de croissance tient dans le marché de la location ou de l’achat immobiliers.Mais les informations du Kostat permettent de faire un autre constat : l’endettement de 20 % des ménages les plus riches représente 45 % de l’ensemble des dettes de la population sud-coréenne. Les chiffres ne sont que de 4 % chez les 20 % des foyers les plus modestes.