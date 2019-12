« La Reine des neiges 2 » toujours au sommet du box-office

Photo : YONHAP News

Le film d’animation des studios Disney « La Reine des neiges 2 » continue de dominer le box-office sud-coréen, avec plus de 12 millions d’entrées depuis sa sortie, le 21 novembre.D’après les données du Kofic, l’agence sud-coréenne pour la promotion des films, rien que sur la journée d’hier, les aventures de la reine Elsa et de sa petite sœur Anna ont été vues par un peu plus de 80 000 spectateurs. En même pas un mois, il a totalisé très exactement 12 160 576 entrées.À ce rythme, il pourrait rapidement entrer dans le top 10 des films les plus vus en salle en Corée du Sud. Il est actuellement 15e, à un peu moins de 550 000 entrées du 10e, le long-métrage Assassination, sorti en 2015.