Chung Sye-kyun, ancien président du Parlement, est nommé Premier ministre

Photo : YONHAP News

Après plusieurs semaines d’attente, le suspense a pris fin aujourd’hui. Le président de la République Moon Jae-in a désigné cet après-midi l’ex-président de l’Assemblée nationale, Chung Sye-kyun, comme nouveau Premier ministre de son gouvernement. Son nom était l'un des plus cités pour le poste.Le chef de l’Etat a en personne fait cette annonce devant des journalistes accrédités à la Maison bleue, comme il l’avait fait le 10 mai 2017 pour la nomination de Lee Nak-yon, l’actuel Premier ministre.Qui est Chung Sye-kyun ? Agé de 69 ans, il est un ancien élève de l’université de Koryo, à Séoul. Après ses études universitaires, il a travaillé dans un groupe d’affaires pendant 17 ans. Il a aussi été l’un des ministres de l’Industrie et du Commerce de l’ex-président Roh Moo-hyun, au pouvoir de 2003 à 2008. Actuellement, Chung exerce son sixième mandat de député.Connu pour être un fin connaisseur de l’économie et faisant preuve d’esprit de conciliation, il est considéré comme l’homme de la situation, alors que le climat est orageux du côté du Parlement.C’est la première fois qu’un ancien occupant du perchoir est proposé au poste de chef du gouvernement. Sa nomination devra désormais être confirmée par l’Assemblée nationale.