Steve Biegun quitte Séoul les mains vides, sans réponse de Pyongyang

Le représentant spécial du département d’Etat américain pour la Corée du Nord s’est envolé, hier, vers Tokyo, après une visite de trois jours à Séoul.Mais Steve Biegun est reparti bredouille, sans avoir reçu de réponse de la part de Pyongyang à sa proposition publique de rencontre, faite lundi, le lendemain de son arrivée dans la capitale sud-coréenne.Peu avant son départ pour le Japon, l’émissaire américain a donné une conférence spéciale à l’université de Yonsei, à Séoul. Il a alors avoué qu’il semblait y avoir une différence entre les objectifs que les USA et la Corée du Nord souhaitaient respectivement atteindre.Le haut diplomate a, en même temps, souligné que, reconnaître le pays communiste en tant que puissance nucléaire, risquait de provoquer une course aux armements atomiques des autres nations de l’Asie du Nord-est. Il a aussi réaffirmé que son pays poursuivrait son chemin, sans être attaché à l’échéance fixée par le régime de Kim Jong-un.Quoiqu’il en soit, le leader nord-coréen n’a plus qu’un jour pour donner sa réponse à l’offre de Biegun, puisque son voyage dans l’Archipel se termine demain.