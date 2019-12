Le Sénat américain approuve le maintien des effectifs de GI’s en Corée du Sud

Photo : YONHAP News

Aux États-Unis, le Sénat a adopté hier, heure locale, la loi d'autorisation de la Défense nationale (NDAA) pour l’année fiscale 2020 et qui vise, entre autres, à maintenir le nombre de soldats américains stationnés en Corée du Sud.Le projet de loi a été approuvé à une écrasante majorité, 86 voix pour et 8 contre. Il interdit l’usage du budget pour réduire en deçà de 28 500 les effectifs de GI’s déployés dans le sud de la péninsule. Un chiffre revu à la hausse, de l’ordre de 6 500 personnels par rapport à l’année dernière. Le texte fixe également les dépenses militaires des USA à 738 milliards de dollars.Le président américain Donald Trump devrait le signer avant la fin de cette semaine. Il avait récemment affiché son intention de traiter le NDAA 2020 le plus rapidement possible. La même disposition avait été entérinée le 11 décembre à la Chambre des représentants, par 377 voix contre 48.