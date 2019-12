Moon Jae-in reçoit aujourd’hui le Premier ministre suédois Stefan Löfven

Photo : YONHAP News

Le Premier ministre suédois Stefan Löfven doit arriver, aujourd’hui, à Séoul pour un voyage officiel de trois jours. Un déplacement qui s’inscrit dans le cadre du 60e anniversaire, cette année, de l’établissement des relations diplomatiques entre la Corée du Sud et la Suède.Le président de la République Moon Jae-in le recevra cet après-midi. A cette occasion, celui-ci rendra hommage à la contribution exceptionnelle de Stockholm pour faciliter le processus de paix dans la péninsule, avant de lui demander de continuer d’y apporter son soutien. D’autant plus que la tension monte chaque jour d’un cran entre les Etats-Unis et la Corée du Nord, à l’approche de la date butoir de la fin d’année, fixée par Pyongyang pour que Washington revoie son calcul sur l’avenir des négociations bilatérales sur le nucléaire.Pour rappel, en 2017, la Suède a créé un poste d’envoyé spécial pour la péninsule coréenne, en confiant cette mission au député Kent Härstedt. C’est sous la médiation de ce dernier que les consultations sur le nucléaire nord-coréen ont été engagées à Stockholm en janvier et en octobre, respectivement entre les deux Corées et les USA, et entre Pyongyang et Washington.Moon a effectué une visite d’Etat dans le pays d’Europe du Nord en juin. Sa porte-parole Ko Min-jung a alors affirmé que cet échange de visites des deux dirigeants permettrait, aux deux pays, d’élargir l’horizon de leur coopération et de leur communication stratégique.Moon et Löfven devront aussi discuter des meilleurs moyens à mettre en place pour multiplier les investissements et les échanges commerciaux bilatéraux, et construire une société inclusive.Avant de repartir, le chef du gouvernement suédois se rendra sur la zone démilitarisée séparant les deux Corées.