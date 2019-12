La Corée du Sud ambitionne de devenir une grande puissance de l’IA

Photo : YONHAP News

Le gouvernement a rendu publique, hier, une stratégie nationale visant à renforcer la compétitivité du pays dans le secteur de l’intelligence artificielle (IA).L’objectif est colossal : devenir le numéro un mondial dans le domaine des semi-conducteurs de nouvelles technologies. Pour cela, le plan prévoit 1 000 milliards de wons, soit 770 millions d’euros, d’investissements dans les puces intelligentes de prochaine génération, comme celles dites PIM, pour processing-in-memory en anglais, capables d’imiter le cerveau humain, et ce sur les dix années à venir.L’enseignement des logiciels et de l’IA sera aussi obligatoire dès l’école primaire, au collège et au lycée, et un fonds de plus de 5 000 milliards de wons, plus de 3,5 milliards d’euros, sera créé pour développer des start-up spécialisées dans cette technologie futuriste.L’innovation des réglementations concernées et la révision du système juridique sont également en vue. Et la Commission en charge de la quatrième révolution industrielle sera rebaptisée « la Commission nationale pour l’intelligence artificielle », afin de mieux diriger la stratégie annoncée.