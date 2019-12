Photo : YONHAP News

Même si, cette année, la Corée du Sud gagne sept places par rapport à l’an dernier, elle n’occupe toujours que la 108e place dans le rapport 2020 sur la parité femmes-hommes dans le monde, établi par le Forum économique mondial (FEM).L'étude, qui porte sur 153 nations autour du globe, observe la parité entre les sexes dans quatre domaines : la santé, l'éducation, le travail et la politique.Dans le détail, le pays du Matin clair arrive 79e en termes de pouvoir politique et 101e dans le domaine de l’éducation. Il prend en revanche la 127e position concernant le niveau de participation et les opportunités économiques.L'Islande reste toujours le pays le plus égalitaire au monde, devant la Norvège et la Finlande.