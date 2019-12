Kotra : les exportations devraient repartir à la hausse en 2020

Photo : YONHAP News

Après un recul d’environ 10,7 % cette année, pour un total de 540 milliards de dollars, les exportations sud-coréennes devraient remonter l’an prochain d’environ 3 %, pour dépasser les 550 milliards de dollars, grâce aux produits phares que sont les semi-conducteurs, l’automobile et les cosmétiques.C’est ce qui ressort du dernier rapport sur les perspectives 2020 de la Kotra, l’agence sud-coréenne pour la promotion du commerce extérieur et des investissements. Une estimation avancée en s’appuyant sur les opinions des acheteurs étrangers de produits « made in Korea », recueillies par l’intermédiaire de ses succursales implantées dans le monde entier.Dans le détail, en 2020, la majorité des partenaires commerciaux de la Corée du Sud, à commencer par les Etats-Unis et la Chine, devraient lui acheter plus que cette année, à l’exception du Japon.Et les exportations de machines, de navires ou de semi-conducteurs devraient bondir, portées par l’élargissement des investissements de la Chine ou de l’Inde dans les infrastructures, et grâce à l’exploitation du gaz naturel liquéfié au Moyen-Orient, en Europe et en Russie.