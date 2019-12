Les chiffres du lieu de naissance disparaîtront du numéro de résident

Photo : YONHAP News

Le numéro d’état civil des sud-Coréens ne comportera plus les chiffres représentant le lieu de naissance. C’est la première fois en 45 ans que le système est réformé. Depuis 1975, ce numéro est composé de 13 chiffres, dont six pour la date de naissance, un pour le sexe et six autres pour la région d’origine. D’après le ministère de l’Intérieur, ces derniers seront remplacés par une suite numérique aléatoire, et ce à partir d’octobre 2020.Ce dispositif a pour but de lutter contre la discrimination reposant sur les origines géographiques des personnes. Par exemple, les réfugiés nord-coréens avaient tous les mêmes chiffres de localisation, un risque de stigmatisation sociale. Leur numéro a donc changé en 2007. Un autre problème : il est facile de deviner le numéro complet d’un résident à partir de sa date et de son lieu de naissance.Pourtant, les chiffres indiquant la date de naissance et le sexe seront maintenus, afin de minimiser les désordres et la charge financière des organismes, tels que les établissements publics, les hôpitaux et les banques. La loi concernée sera aménagée au premier semestre de l’année prochaine alors que les numéros d’identité déjà existants ne connaîtront aucun changement.