L’unité Cheonghae pourrait rejoindre le détroit d’Ormuz début 2020

Photo : YONHAP News

Le gouvernement envisagerait d’envoyer l’unité Cheonghae dans le détroit d'Ormuz au début de l’année 2020, répondant ainsi à la demande des Etats-Unis. Il se murmure que l’exécutif sud-coréen songerait à cette option afin de renforcer l’alliance sud-coréano-américaine et la coopération pour la dénucléarisation de Pyongyang. Et également afin de prendre le dessus dans les négociations en cours sur le partage des frais du déploiement des GI’s en Corée du Sud.Selon le ministère de la Défense, le destroyer Wang Geon partira de Busan fin décembre, pour remplacer le Gang Gam-chan, actuellement en opération anti-piraterie dans le golfe d’Aden. Il y arrivera mi-janvier pour un transfert d’intervention à partir de février. Mais ce contre-torpilleur pourrait changer sa destination pour s’orienter vers le détroit proche de l’Iran.L’administration Moon pourrait également y envoyer l’un de ses quatre officiers de haut-rang actuellement en activité au sein des Forces maritimes combinés (CMF), à Bahreïn.Toutefois, pour le moment, aucune décision n’a été prise, selon les autorités. La Maison bleue a examiné, la semaine dernière, les moyens de protéger les sud-Coréens et d’assumer la sécurité maritime dans cette zone.