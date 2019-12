Les tablettes mortuaires de 630 soldats tués pendant la guerre de Corée installées au cimetière national de Séoul

Photo : YONHAP News

Une cérémonie a été organisée, aujourd’hui, au cimetière national de Séoul, pour y déposer les tablettes mortuaires de 630 soldats tués pendant la guerre de Corée, de 1950 à 1953.Leurs restes avaient été retrouvés lors des fouilles menées entre mars et novembre derniers, dans plusieurs endroits situés à proximité de la frontière avec la Corée du Nord, ainsi qu’à l'arête Arrowhead, dans la zone démilitarisée (DMZ). Pas moins de 100 000 militaires ont été mobilisés lors de ces opérations.Seulement huit d’entre eux ont été identifiés et leurs dépouilles ont donc été restituées à leur famille.En avril, l’armée sud-coréenne avait lancé, de manière unilatérale, au niveau du mont Arrowhead, des opérations de déminage et d’excavation de restes de soldats tombés au combat, et ce en vertu d’un accord militaire intercoréen signé à Pyongyang, le 19 septembre 2018.Ce pacte qualifié d’historique prévoit, entre autres, des recherches menées conjointement par les deux Corées des corps des hommes morts durant le conflit. Mais ces opérations n’ont toujours pas commencé.