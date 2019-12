Le service « Open Banking » démarre aujourd’hui

Photo : YONHAP News

L’« Open Banking », ou le système bancaire ouvert, entre officiellement en service à partir d’aujourd’hui. Il s’agit d’un système permettant de consulter tous ses comptes bancaires et de faire des virements ou de retirer de l’argent via une seule et unique application.En tout, 16 banques et 31 sociétés fintech offrent ce service. Désormais, la concurrence pour accueillir de nouveaux clients s’annonce rude. Pendant la période d’essai qui se déroulait du 30 octobre au 17 décembre, 3,15 millions de personnes ont inscrit 7,73 millions de comptes, soit 2,5 comptes par individu en moyenne. Les établissements bancaires prévoient de proposer des produits spécifiques comme la gestion de biens ainsi que des prêts ou des dépôts d’argent à des taux d’intérêt avantageux.Les autorités financières envisagent d’élargir ce service jusqu’aux instituts non monétaires et d’y recourir depuis des plateformes hors ligne, comme les distributeurs automatiques de billet. Elles cherchent également à élaborer des mesures de sécurité contre le piratage ou l'hameçonnage par téléphone en vue de protéger les utilisateurs. Afin de minimiser les dégâts en cas d’accident, le montant maximal pouvant être retiré par jour est fixé à 10 millions de wons, soit 7 700 euros.