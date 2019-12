Des cadres de Samsung condamnés pour sabotage de syndicats

Photo : KBS News

Des cadres de la branche Service du groupe Samsung Electronics, soupçonnés d’avoir dissous des syndicats, ont été reconnus coupables par la justice, six ans après l’ouverture d’une enquête à leur encontre. La Cour du district central de Séoul a condamné, hier, Lee Sang-hoon, président du conseil d’administration, et Kang Kyung-hoon, vice-président, à 18 mois d’emprisonnement. Ils ont été arrêtés dès que le verdict a été rendu, afin d’empêcher toute fuite ou destruction de preuves.Parmi les 32 personnes incriminées, 26 ont écopé d’une peine pour avoir conspiré sur un projet dit de «verdissage », visant à saboter l’union des ouvriers. Le tribunal a reconnu que le géant sud-coréen de l’électronique était l’auteur de ce crime organisé. C’est, en effet, le département de la stratégie d’avenir de l’entreprise qui a établi ce plan et a ordonné son application aux sociétés partenaires.Les documents, qui prouvent ces complots, sont innombrables, selon le juge. La direction a, par exemple, poussé à fermer les centres de service après-vente, dont le taux d’inscription aux syndicats était élevé, et n’a pas hésité à pénaliser certains membres afin de les inciter à quitter leur union. Un policier, qui est intervenu lors des négociations entre les employés et l’employeur, et qui a reçu un pot-de-vin de la part du mastodonte, devra purger trois ans de prison.