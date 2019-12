Photo : YONHAP News

Après plusieurs journées pluvieuses, la Corée du Sud retrouve enfin le soleil aujourd’hui. Il fera beau sur la majeure partie du territoire avec la présence de quelques nuages ici et là, excepté dans la pointe nord-est où des précipitations sont attendues.Au niveau des températures, les Séouliens vont subir une chute de 10 degrés en 24h. Le thermomètre sera sous le niveau zéro dans la capitale sud-coréenne en matinée, et dans l’après-midi, les maximales atteindront 2°C à Incheon, 4°C à Séoul, 7°C à Daejeon, 10°C sur l’île de Jeju, 11°C à Daegu et 15°C à Busan.