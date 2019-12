Photo : YONHAP News

Le magazine américain Paper a désigné la chanson du groupe de k-pop féminin Black Pink, « Kill This Love », comme la meilleure de l’année 2019.Dans son article baptisé « Top 50 de l’année 2019 », le magazine indépendant basé à New York estime que ce titre est le plus addictif, parmi tous ceux sortis cette année.Dévoilé en avril dernier, « Kill This Love » a pris la 66e place dans le classement Billboard des 100 meilleures chansons de l’année.