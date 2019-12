Sommet Moon-Löfven : « le dialogue Pyongyang-Washington portera ses fruits »

Photo : YONHAP News

Le président Moon Jae-in a reçu, hier après-midi, le Premier ministre suédois Stefan Löfven, arrivé le jour même à Séoul pour un déplacement de trois jours. A cette occasion, le chef de l’Etat sud-coréen a remercié le pays d’Europe du Nord d’avoir accueilli dans sa capitale, et sous sa médiation, le dialogue nord-coréano-américain, qui, selon lui, portera ses fruits.Également, il a tenu à saluer le soutien historique de Stockholm au processus de paix dans la péninsule. Moon a alors évoqué le fait que la Suède avait envoyé une équipe médicale lors de la guerre de Corée, qu’elle était un membre de la Commission de supervision des nations neutres en Corée, chargée de contrôler le respect de l'armistice de Panmunjeom. Sans oublier la nomination d’un émissaire spécial pour la péninsule.Le chef du gouvernement suédois a répondu que son pays soutenait totalement les efforts de la Corée du Sud pour régler la question intercoréenne par le dialogue.Le sommet était suivi d’un dîner, l’occasion pour l’occupant de la Maison bleue d’affirmer une fois de plus que la paix finira par s’installer dans la péninsule.Par ailleurs, dans la journée d’hier, les deux dirigeants ont pris part, ensemble, à un forum d’affaires sud-coréano-suédois. Dans son discours, Moon Jae-in a tenu à prôner, de nouveau, l’économie au service de la paix avec la Corée du Nord, via une coopération intercoréenne.