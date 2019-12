Égalité des sexes : la Corée du Sud arrive en tête en Asie

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud serait le premier pays d’Asie, et le 10e au monde, en termes d’égalité homme-femme. C’est du moins ce qu’indique l’indice d’inégalité des genres (IIG), élaboré par le Programme des Nations unies pour le développement (Pnud), et portant sur 189 Etats.D’après l’annonce, faite hier, par le gouvernement, l’IIG de la Corée du Sud est de 0,058 point. Lorsque l’indice est de zéro, cela veut dire que l’égalité des sexes est totale, et quand il atteint 1, c’est le contraire.C’est la Suisse qui domine ce classement, avec 0,037 point. Viennent ensuite la Suède et le Danemark, ex aequo avec 0,040 point, les Pays-Bas à 0,041 et la Norvège à 0,044.Concernant le continent asiatique, le pays du Matin clair se positionne au 10e rang, suivi de Singapour classé 11e (0,065 point), du Japon 23e (0,099 point) et de la Chine 39e (0,163 point).Ce résultat a été publié le 12 décembre dernier dans le rapport du développement humain du Pnud distribué.