Le gouvernement dévoile sa politique économique pour 2020

Photo : YONHAP News

Le gouvernement a revu à la hausse ses prévisions de croissance pour l’année prochaine. Il table désormais sur une croissance de 2,4 %, contre 2 % estimés auparavant. Des chiffres également supérieurs de 0,1 point à ceux escomptés par la Banque de Corée, l’OCDE et l’Institut sud-coréen pour le développement (KDI).En 2020, il concentrera aussi ses forces sur la relance des investissements et de la demande intérieure afin de rehausser le potentiel de croissance de l’économie nationale. Telles sont les grandes lignes de la politique économique pour 2020, finalisée et annoncée aujourd’hui, lors d’une conférence élargie des ministres à l’économie, présidée par le président de la République.L’exécutif a expliqué son optimisme pour la croissance par les effets de sa politique budgétaire, ainsi que par la reprise de l’économie mondiale et du secteur des semi-conducteurs.Pour se justifier, il a détaillé les mesures à prendre pour atteindre son objectif. Elles concernent notamment 100 000 milliards de wons, un peu plus de 77 milliards d’euros, d’investissements dans différents projets menés par le privé comme le public. Afin de les faciliter, les soutiens financiers et fiscaux seront élargis et le montant des dépenses dans la construction d’infrastructures augmenté.Quant aux mesures destinées à dynamiser la consommation, elles prévoient entre autres d’ouvrir des boutiques hors taxe dans les terminaux d'arrivée des principaux aéroports internationaux du pays.Parmi les autres secteurs à développer en profondeur, on retrouve les industries nouvelles liées au réseau de télécommunication de cinquième génération, ou 5G, des normes pour les réseaux mobiles, des semi-conducteurs non-mémoires ou encore de la biosanté.