Moon Jae-in et Xi Jinping tiendront un sommet le 23 décembre à Pékin

Photo : YONHAP News

C’est désormais officiel. Le président sud-coréen Moon Jae-in va s’entretenir, lundi matin à Pékin, en tête-à-tête avec son homologue chinois Xi Jinping. Une rencontre qui aura lieu en marge du sommet trilatéral entre la Corée du Sud, la Chine et le Japon, prévu la veille de Noël à Chengdu, dans l’empire du Milieu, d’après l’annonce, faite aujourd’hui, par la Cheongwadae.Leur dernier entretien remonte au mois de juin dernier, à Osaka au Japon, dans le cadre du sommet du G20. Les deux dirigeants devraient notamment réfléchir ensemble aux moyens de relancer les négociations nucléaires Washington-Pyongyang et d’apaiser les tensions dans la péninsule.Ensuite, le locataire de la Maison bleue devrait se diriger vers Chengdu. Y est prévu un tête-à-tête, lundi après-midi, avec le Premier ministre chinois, Li Keqiang, afin d’échanger sur la coopération bilatérale et trilatérale avec le Japon.Pour rappel, un sommet entre le président sud-coréen Moon Jae-in et le Premier ministre japonais Shinzo Abe aura lieu le mardi 24 décembre, toujours en marge du sommet tripartite.