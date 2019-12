La cuisine coréenne jugée efficace pour prévenir l’obésité chez l’adulte

Photo : KBS News

La cuisine coréenne serait vraiment meilleure pour la santé, comparée aux plats occidentaux. C’est en tout cas le résultat d’une expérimentation clinique menée conjointement par l’administration du Développement rural et l’Université nationale de Séoul.L’équipe a fait manger, à 54 sud-Coréens dont le taux de cholestérol est élevé et dont le poids est au-dessus de la moyenne, des plats coréens et des plats américains, pendant quatre semaines. Les personnes ayant consommé de la nourriture coréenne ont vu leur taux de cholestérol diminuer, en moyenne, de 9,5 %. Par contre, celles ayant pris les plats américains, l’ont vu légèrement augmenter.Le nombre de microbes et de lactobacilles, bénéfiques pour la santé, dans les intestins a également augmenté chez les individus ayant mangé des plats coréens.Ce résultat confirme une précédente expérimentation, effectuée conjointement par la Corée du Sud et les Etats-Unis, il y a sept ans. Celle-ci concluait que la cuisine coréenne baissait le taux de cholestérol et de glycémie en état de jeûne.Cette étude est publiée dans le magazine reconnu internationalement, Nutrients.