Politique économique 2020 : Moon Jae-in donne la priorité à l’emploi et aux investissements

Photo : YONHAP News

Le président de la République a échangé sur les orientations de la politique économique de l’année prochaine, au cours de la réunion élargie des ministres liés à l’économie, la deuxième depuis son arrivée au pouvoir, en 2017.A cette occasion, Moon Jae-in a donné la priorité à l’emploi et aux investissements. Il a affirmé qu’il faudrait améliorer la qualité des emplois tout en se félicitant du redressement récent du marché du travail. Avant de souligner la nécessité d’accélérer les investissements et la déréglementation en faveur des start-up.Enfin, le chef de l’État a attiré l’attention sur le fait, qu’à partir de l’année prochaine, le gouvernement devrait récolter les fruits des diverses mesures mises en œuvre par son administration afin de relancer l’économie.A la différence de l’année dernière, les représentants des associations des entrepreneurs et des experts civils ont assisté à cette réunion. La Cheongwadae a expliqué leur présence par la volonté de refléter leurs avis dans les orientations de la politique économique.