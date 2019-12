Plus de 1,3 million d’étrangers résident en Corée du Sud

Photo : KBS News

Le nombre d’étrangers résidant en Corée du Sud n’a cessé d’augmenter en 2019, alors que celui des employés étrangers a baissé par rapport à l’an dernier, en raison du ralentissement économique. Et concernant le niveau de salaire des travailleurs étrangers, il s’est amélioré bien que le taux d’abonnement aux assurances publiques soit resté relativement bas.D’après les données publiées aujourd’hui par l’Institut national des statistiques (Kostat), le nombre d’étrangers âgés de 15 ans et plus a atteint, en 2019, 1 323 000 individus, soit une augmentation de 22 000 personnes par rapport à l’année dernière.Selon les types de séjour, les étudiants ont connu une progression de 18 %, avec un total de 22 000 individus. Les nombres d’étrangers d’origine coréenne et de personnes mariées à un citoyen sud-coréen ont également progressé, respectivement de 3,8 et de 1 %.Cependant, le nombre des employés étrangers a reculé de 21 000, soit une baisse de 2,4 % en un an, totalisant 863 000 individus. Le taux d’emploi a lui aussi baissé de 2,7 points, enregistrant 65,3 %.