L’opération de la cataracte a été la plus pratiquée chez les sud-Coréens

Photo : YONHAP News

L’opération chirurgicale, que le plus grand nombre de sud-Coréens a subie l’année dernière, a été celle de la cataracte.D’après les chiffres publiés par la Caisse nationale de l’assurance maladie, un total de 592 191 opérations de la cataracte a été dispensé en 2018. Arrivent ensuite l’opération des hémorroïdes avec environ 179 000 cas, celle de la colonne vertébrale avec quelque 176 500, et enfin les césariennes, avec environ 155 000.Le nombre d’opérations de la cataracte a, de son côté, progressé en moyenne de 6,4 % par an depuis quatre ans.Selon les tranches d’âge, l’opération de l’ablation des amygdales a été la plus fréquente chez les moins de 10 ans, celle de l’appendice chez les adolescents, la césarienne chez les femmes de 20 à 39 ans, l’opération des hémorroïdes chez les quadragénaires, et enfin celle de la cataracte chez les plus de 50 ans.