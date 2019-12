Photo : YONHAP News

Le soleil ne quitte plus la Corée du Sud. Malgré quelques passages nuageux, surtout l’après-midi, la majeure partie du territoire a été sous un ciel bleu. Des précipitations sont attendues en mer, sur la pointe nord-ouest du pays et au-dessus des ilots de Dokdo, au nord-est.Les températures sont toujours fraîches, tournant entre -3°C en matinée et 10°C l’après-midi. Elles monteront jusqu’à 4°C à Séoul, 7°C à Daejeon, 8°C à Daegu, 10°C à Busan et 9°C sur l’île de Jeju.