Nucléaire nord-coréen : Washington et Pékin prônent d’une seule voix la reprise du dialogue

Photo : YONHAP News

Actuellement en visite en Chine, le représentant spécial du département d’État américain pour la Corée du Nord s’est entretenu, hier, avec le vice-ministre chinois des Affaires étrangères.Steve Biegun aurait notamment demandé à Luo Zhaohui, de maintenir son pays dans le front commun contre le régime de Kim Jong-un, dans le cadre des sanctions des Nations unies.Le ministère chinois des Affaires étrangères a lui aussi débriefé, tard dans la nuit, les résultats de cet entretien. Il a fait savoir que les deux pays s’étaient convenus de dire que les acteurs concernés devraient poursuivre leurs efforts politiques et maintenir le cap pour le dialogue et l’apaisement des tensions dans la péninsule.Pékin a notamment souligné que les deux interlocuteurs avaient échangé sur le principe des « actions progressives et simultanées », ce qui laisse supposer qu’il a mis, de nouveau, l’accent sur la nécessité d’assouplir les sanctions contre son allié nord-coréen.L’attention se porte désormais sur un éventuel contact entre les Etats-Unis et la Corée du Nord. Pour l’heure, aucun officiel nord-coréen n’est apparu à Pékin. Certains observateurs avancent prudemment que Steve Biegun pourrait se rendre à Pyongyang.À propos de cette éventualité, le département d’État américain a tranché qu’il n’avait rien à annoncer sur une visite supplémentaire, ni une rencontre avec des officiels du Nord, en amont de la date butoir fixée par Pyongyang à la fin de cette année pour la reprise du dialogue.