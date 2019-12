Washington demande à Séoul de partager les frais liés au stationnement des GI’s dans des pays tiers

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud et les Etats-Unis n’auront finalement pas conclu, avant la fin de l’année, le 11e accord sur les mesures spéciales (SMA) portant sur le partage des frais de défense conjointe.Le négociateur en chef américain, James DeHart, a affirmé, mercredi soir, à l’issue du 5e round des pourparlers, que Séoul devrait également partager les coûts pour le stationnement des GI’s dans des pays tiers qui pourraient, éventuellement, être déployés dans la péninsule coréenne.La réaction du chef de la délégation de Séoul ne s’est pas fait attendre. Jeong Eun-bo a protesté, hier, qu’une telle demande n’était pas acceptable, car elle dépasse le cadre du SMA, maintenu depuis 28 ans.En effet, le traité en question ne stipule que les salaires des employés sud-coréens, le coût de la construction des bases américaines et les frais de logistique. Or, Washington demande d’y inclure de nouvelles clauses sur le financement du déploiement itinéraire des forces américaines et du déplacement de matériels.Une proposition catégoriquement rejetée par Séoul. Son négociateur a demandé, à son tour, d’évaluer à sa juste valeur, la contribution sud-coréenne à l’achat des armes ou à l’épuration de la pollution dans les bases américaines situées dans la partie sud du 38e parallèle.Les négociations reprendront, le mois prochain, aux Etats-Unis.