BTS reste le groupe de k-pop le plus apprécié des étrangers en 2019

Photo : YONHAP News

L’engouement pour le groupe de k-pop Bangtan Boys (BTS) demeure inébranlable, où que vous soyez autour du globe. Le septuor sud-coréen a été élu « meilleur chanteur de l’année 2019 », d’après les résultats du sondage effectué par KBS WORLD Radio et dévoilés hier. Un titre remporté avec plus d’un tiers des voix, soit 35,4 % des personnes interrogées.C’est la quatrième année consécutive que le boys band arrive en tête de cette enquête. Il gagne également le titre de « meilleure musique dance » et de « meilleure chanson » de l’année, avec « Poetry for small things ».Autre point intéressant : de nombreux sondés ont désigné des artistes ne figurant pas dans les questions à choix multiples, comme Red Velvet, AB6IX, Black Pink, GOD7, EXO, IU, IZ*ONE ou encore Super Junior. Une preuve que les intérêts et les choix des fans de k-pop sont toujours aussi diversifiés.Enfin, les auditeurs affichent des goûts différents, en fonction de leur langue maternelle. Ceux des pays anglophones ont, par exemple, désigné NU’EST comme « meilleur chanteur de l’année », alors qu’au Japon, ils ont placé TWICE dans le top 3.Le sondage a été mené auprès de 7 855 auditeurs de KBS WORLD Radio à travers le monde entier entre le 20 novembre et le 4 décembre. Le résultat est disponible sur le site web : http://world.kbs.co.kr.