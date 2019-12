Hong Nam-ki se montre rassurant pour attirer 77 milliards d’euros d’investissements

Photo : YONHAP News

Le vice-Premier ministre à l’économie a affirmé, hier soir, au journal télévisé de KBS, que le gouvernement serait en mesure d’atteindre les objectifs qu’il a proposés dans le cadre des lignes directrices de sa politique économique 2020.En effet, Hong Nam-ki a tenté de rassurer le marché, qui se montre préoccupé par le plan gouvernemental consistant à attirer des investissements de l’ordre de 100 000 milliards de wons, soit l’équivalent de 77 milliards d’euros. Selon lui, l’exécutif a déjà trouvé 60 000 milliards de wons, assuré par le secteur public. Quant à ceux provenant du privé, la moitié est en train d’être confirmée. S’agissant de l’autre moitié, quelques entreprises examinent actuellement leur possible engagement.Également ministre des Finances, Hong mise toujours sur 2,4 % de croissance économique pour la Corée du Sud en 2020. D’après lui, le pays est réellement capable de connaître une croissance de 2,3 %, et le gouvernement a souhaité y ajouter 0,1 point afin de souligner sa forte volonté politique.Sur le plateau télévisé, le présentateur lui a fait remarquer que l’industrie manufacturière continuait de marquer le pas et que l’horizon s’assombrissait sur le marché d’emploi. Ce à quoi le vice-Premier ministre a fait valoir que la tendance s’améliorait peu à peu, avant de promettre de se pencher plus particulièrement sur l’embauche des quadragénaires.Avant d’ajouter que le gouvernement présenterait, en mars 2020, un plan spécial visant à aider la génération d’âge moyen. Pour ce faire, il a donné plusieurs pistes : réduire l’écart entre la demande et l’offre d’emplois pour cette tranche d’âge, accorder des mesures incitatives aux entreprises qui embauchent des quadragénaires, et renforcer le soutien à la création d’entreprises pour cette cible, notamment pour les start-up technologiques.