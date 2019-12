Washington : le représentant spécial pour la Corée du Nord confirmé au poste de sous-secrétaire d’Etat

Photo : YONHAP News

Aux Etats-Unis, la Chambre haute a adopté, hier, le projet confirmant l’actuel représentant spécial pour la Corée du Nord aux fonctions de sous-secrétaire d’Etat, à une écrasante victoire, 90 votes pour et trois contre. Stephen Biegun a appris cette nouvelle, alors qu’il effectuait une visite surprise en Chine, dans le prolongement de ses déplacements en Corée du Sud et au Japon.Même si le haut diplomate prend cette nouvelle fonction, il a de fortes chances de conserver la direction des négociations de travail avec Pyongyang. D’ailleurs, il avait déjà confirmé sa ferme volonté de faire avancer le dossier de la péninsule coréenne, en coopération avec Séoul et Tokyo, lors d’une réception organisée en son honneur, à Séoul, lundi dernier, par le ministère sud-coréen des Affaires étrangères et par l’Ambassade des Etats-Unis en Corée du Sud.Désormais numéro deux de la diplomatie américaine, Biegun pourrait peser plus lourd dans les négociations de travail nord-coréano-américaines. Toutefois, les deux pays n’arrivent, pour le moment, pas à trouver une brèche dans le piétinement de leur dialogue. La tension est montée d’un cran ces derniers temps.Lors de son audition de confirmation au Sénat, qui s’est tenu le 20 novembre dernier, le désormais sous-secrétaire d’État a désigné la première vice-ministre nord-coréenne des Affaires étrangères, Choe Son-hui, comme son interlocutrice privilégiée, en appelant le régime de Kim Jong-un à reprendre le dialogue. Mais c’est l’ambassadeur itinérant du ministère nord-coréen des Affaires étrangères, Kim Myong-gil, qui assure actuellement ce rôle.Le secrétaire d’État américain Mike Pompeo pourrait quitter son poste pour poser sa candidature aux élections sénatoriales de l’année prochaine. Dans ce cas, le nouveau numéro deux pourrait occuper ce poste par intérim.