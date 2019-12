Moon Jae-in tiendra un sommet bilatéral avec Shinzo Abe, mardi prochain en Chine

Photo : YONHAP News

Le président sud-coréen Moon Jae-in aura un tête-à-tête officiel avec le Premier ministre japonais, Shinzo Abe, à Chengdu, la capitale de la province du Sichuan, au centre-ouest de la Chine, le 24 décembre prochain. C’est ce qu’a annoncé, aujourd’hui, le second conseiller adjoint à la sécurité nationale de la Cheongwadae, Kim Hyun-chong.Ce rendez-vous est fixé à l’occasion du sommet trilatéral entre Séoul, Tokyo et Pékin, qui aura lieu dans la même ville. Ce sera le premier sommet entre les deux pays en 15 mois, depuis celui tenu en marge de l’Assemblée générale des Nations Unies à New York, en septembre 2018. D’après Kim, le prochain sommet revêtira donc « une grande signification en soi ».Moon et Abe devraient discuter des dossiers d’actualité brûlants, notamment sur l’éventuel renouvellement de l’accord bilatéral de partage de renseignements militaires (GSOMIA) et les restrictions japonaises sur les exportations vers le pays du Matin clair. Selon un haut responsable de la Maison bleue, ce genre de sommet sert toujours à faire avancer les choses. Reste à savoir quelle sera l’étendue du dialogue entre les deux dirigeants.Le chef de l'État sud-coréen s’envolera le 23 décembre pour participer au sommet trilatéral annuel. Avant son tête-à-tête avec Abe, il fera escale à Pékin afin de tenir un sommet bilatéral avec le président chinois Xi Jinping. Ensuite, il s'envolera pour Chengdu le jour même pour un entretien, dans la soirée, avec le Premier ministre chinois Li Keqiang.La veille de Noël, le huitième sommet trilatéral aura lieu dans la capitale du Sichuan. Ce sera l’occasion de célébrer le 20e anniversaire de cette coopération tripartite lancée en 1999, et également d’en faire le bilan avant de proposer de nouvelles perspectives. Selon Kim Hyun-chong, le président Moon Jae-in expliquera à ses interlocuteurs les efforts menés par son gouvernement en faveur de l'instauration de la dénucléarisation complète de la péninsule et d’une paix permanente dans la péninsule coréenne. Enfin, il appellera la Chine et le Japon à y apporter des contributions constructives.