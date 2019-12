La Corée du Sud termine 2019 à la 40e place du classement mondial de la FIFA

Photo : YONHAP News

L’équipe nationale de football sud-coréen se place au 40e rang du dernier classement mondial de la Fédération internationale de football association (Fifa) de l’année, publié hier. C’est un rang de mieux que le mois dernier.Dans le classement publié en février, le premier de 2019, la Corée du Sud était 38e, avant de gagner une place pour prendre la 37e position en avril, juin, juillet et septembre, puis de descendre de deux rangs pour se classer 39e en octobre, et enfin 41e en novembre.En Asie, le pays du Matin clair est 3e, après le Japon (28e) et l’Iran (33e). L’Australie, classée en 42e position, suit de près la Corée du Sud.L’équipe du Vietnam, dirigé par l’entraîneur sud-coréen Park Hang-seo, occupe le 94e rang. Et concernant les pays du groupe de l’équipe sud-coréenne pour le deuxième tour des éliminatoires de la zone Asie pour la Coupe du monde 2022, qui se déroulera au Qatar, la Corée du Nord arrive en 116e position, le Turkménistan est 129e et le Sri Lanka 205e.La Belgique, la France et le Brésil ont gardé, respectivement, leur 1ère, 2e, et 3e places, suivis de l’Angleterre et de l’Uruguay.