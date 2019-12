La compagnie aérienne Jeju Air suspendra ses vols entre Jeju et Fukuoka en janvier et février 2020

Photo : YONHAP News

La tension est toujours palpable autour des conflits historiques et commerciaux entre Séoul et Tokyo. Désormais installée dans la durée, elle s’est traduite par une chute importante du nombre de passagers sur les vols en direction du Japon.Cette fois, c’est au tour de Jeju Air de réorganiser ses liaisons entre Jeju, la plus grande île méridionale sud-coréenne, et Fukuoka, ville située sur l’île de Kyushu, au sud-ouest de l’archipel. La compagnie a annoncé, aujourd’hui, sa décision de suspendre cette ligne directe au cours des deux premiers mois de l’année 2020, alors qu’elle l’avait rétablie en juillet dernier, proposant trois vols par semaine, quatre ans après sa précédente suspension.Selon le transporteur, le taux de remplissage sur la ligne Jeju-Fukuoka s’est élevé de 70 à 75 %, juste après la réouverture, c’est-à-dire en juillet et en août dernier. Mais il est retombé aux alentours de 45 % en septembre dernier avant de dégringoler en décembre. Il était donc inévitable d'interrompre cette ligne régulière.Ainsi, Jeju Air emboîte le pas à d’autres compagnies telles que Korean Air, Asiana Airlines, Busan Air et T’Way Air, qui ont suspendu ou réduit leurs lignes en direction du Japon, pour faire face à la chute du nombre de passagers.