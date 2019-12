Biegun devrait rentrer aux Etats-Unis sans avoir eu aucun contact avec la Corée du Nord

Photo : YONHAP News

Le représentant spécial du département d’État américain pour la Corée du Nord devrait finalement rentrer aux Etats-Unis, sans avoir pu rencontrer ses interlocuteurs nord-coréens. Et ce, en dépit de ses invitations réitérées à engager un dialogue, lors de sa tournée qui l’a conduit en Corée du Sud, au Japon et en Chine.D’après la KBS, Stephen Biegun a réservé le vol UA 808 Pékin-Washington, dont le départ est prévu aujourd'hui en fin d'après-midi. Le contact avec la délégation nord-coréenne dans la capitale chinoise n’aura finalement pas eu lieu. Par ailleurs, le nom du nouveau sous-secrétaire d’État américain ne figurait pas sur la liste des passagers du vol CA121 Pékin-Pyongyang, qui rentre dans la capitale nord-coréenne aujourd’hui.Par ailleurs, au cours de la réunion entre le numéro deux de la diplomatie américaine et son interlocuteur chinois, tenue hier, les deux pays n’ont pas réussi à rapprocher leur position. En effet, la Chine aurait réaffirmé le principe des actions « progressives et simultanées », consistant à assouplir les sanctions contre son allié.Par ailleurs, l’empire du Milieu aurait demandé la relance des pourparlers à six, comprenant les deux Corées, les Etats-Unis, la Chine, la Russie et le Japon, afin de faire avancer les négociations nucléaires nord-coréano-américaines. Pourtant, Washington et Pyongyang ne l'entendent pas de cette oreille.A une dizaine de jours de la date butoir fixée par la Corée du Nord pour la relance des pourparlers nucléaires, les pays concernés, dont la Chine, multiplient leurs démarches tous azimut.