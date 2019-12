Des personnalités du monde scientifique remettent en question la politique de « sortie du nucléaire » de Moon Jae-in

Photo : YONHAP News

Le président de la République mène une politique énergétique basée sur le principe de « sortie du nucléaire ». Mais celle-ci pourrait bien être mis à l’épreuve.L’Académie sud-coréenne de la sûreté nucléaire (KANS) a organisé, hier, une réunion amicale d’anciens ministres et de personnalités émérites liés aux domaines scientifiques et technologiques. Et 13 d’entre eux ont décidé de transmettre au chef de l’Etat leurs propositions, dans le but de lui demander de réexaminer sa politique de transition énergétique centrée sur l’abandon du nucléaire.Toujours d’après eux, même les pays avancés en Occident optent pour le nucléaire civil comme solution la plus réaliste visant à relever le défi du changement climatique. Les pays en développement continuent, quant à eux, à construire davantage de centrales. Ainsi, ces sages exhortent le président Moon Jae-in à revoir sa copie et ainsi réorienter sa politique de transition énergétique davantage vers le futur.