Moon Jae-in prend part à la plus grande campagne de collecte de dons du pays

Photo : YONHAP News

Le président de la République a fait parvenir un don au Chest Community of Korea (CCK), dans le cadre de la campagne dite « le partage de l’espoir 2020 », lancée le mois dernier. Il a passé une enveloppe au responsable du CCK, qui s’est rendu ce matin à la Cheongwadae. Et celui-ci lui a offert, en retour, un insigne symbolique du don appelé « Fruits de l’amour ».A cette occasion, Moon Jae-in a souhaité que sa petite contribution soit utile pour les personnes en situation précaire. Par ailleurs, il a souligné l’importance des dons et des partages spontanés de la part des citoyens. Ceux-ci complètent davantage le filet social de sécurité du pays que le gouvernement tâche de déployer via différentes politiques visant un Etat-providence inclusif, autrement dit à aider les classes défavorisées telles que les handicapés, les personnes âgées et les enfants.Le CCK a dévoilé, le 20 novembre dernier, « le thermomètre de l’amour » sur la place de Gwanghamun, en plein cœur de Séoul, donnant ainsi le coup d’envoi de sa campagne de collecte de dons pour l’hiver 2019-2020, qui se déroulera jusqu’au 31 janvier prochain. L’objectif, pour cette édition, est de recueillir 425,7 milliards de wons, soit environ 329,7 millions d’euros.